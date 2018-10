Mónaco de Leonardo Jardim está há nove jogos consecutivos sem vencer

Vida difícil para o técnico madeirense Leonardo Jardim, que ao leme do Mónaco, esta temporada, apenas venceu um encontro em 10 partidas realizadas. Desta feita, o clube do principado foi até Dortmund perder por 3-0, frente ao Borussia, em jogo alusivo à 2.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, agudizando ainda mais a crise de resultados pela qual atravessa, sendo este já o nono jogo consecutivo sem conhecer o sabor da vitória.

Larsen (51’), Paco Alcácer (72) e Reus (90+2) foram os autores dos golos germânicos, que ascendem assim à liderança do grupo, partilhada com o Atlético de Madrid, ambos com seis pontos averbados.

O Mónaco é último, com zero pontos.