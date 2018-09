Maratona Internacional da Madeira em Patins é o ponto alto da Semana Europeia do Desporto no Funchal

O Vereador João Pedro Vieira, que tem a tutela do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, apresentou, esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a III Maratona Internacional da Madeira em Patins, que integra, este ano, o programa da Semana Europeia do Desporto no Funchal.

A prova decorre no próximo domingo, dia 30 de setembro, e vai contar com a participação de 199 atletas, de 11 nacionalidades diferentes. João Pedro Vieira sublinhou, na ocasião, que “é um gosto e uma honra receber no Funchal todos quantos trabalham para lançar eventos desta magnitude. Saúdo, por isso, o grande trabalho que tem sido feito pelo Santanense nos últimos anos, que é o principal organizador da prova, um clube que não é do Funchal, mas que merece o nosso apoio, à luz do retorno desportivo, social, económico e até turístico que esta competição tem para a nossa região, em geral, e para o Funchal, em particular”.

“Esta será, não só uma grande montra da patinagem em velocidade, mas também do nosso Município, quer na vertente organizativa, quer na vertente de espectáculo da modalidade, trazendo, este fim-de-semana, os melhores do Mundo ao Funchal. É uma iniciativa que continuaremos a apoiar, com a certeza de que todos nós ganhamos com ela: a Região, o Município, os funchalenses, os clubes envolvidos e os participantes, a quem desejo os maiores sucessos”.

A III Maratona Internacional da Madeira em Patins contará com a presença de Félix Rijhnen, atleta alemão Campeão do Mundo de Maratonas, Katharina Rumpus, vencedora da Maratona de Berlim 2018, a prova mais consagrada da modalidade, e o vice-campeão do Mundo dos 10 000 metros e vencedor, em 2017, da II Maratona Internacional da Madeira em Patins, Diogo Marreiro.

Esta manhã, foi igualmente hasteada no Funchal a bandeira dos Municípios Amigos do Desporto, num ato simbólico para assinalar a Semana Europeia do Desporto, que decorre até ao próximo domingo no concelho. João Pedro Vieira relembrou que “o Funchal associou-se a esta semana com a organização de várias iniciativas, que já começaram no passado fim-de-semana e que se prolongam até próximo dia 30 de setembro, envolvendo, num multifacetado leque de actividades, os diferentes clubes e associações com quem trabalhamos habitualmente”.

“O Funchal é um Município Amigo do Desporto, conforme nos é reconhecido a nível nacional, também porque promovemos, de forma sistemática, uma prática desportiva inclusiva e regular, promovendo a saúde da nossa população e a inclusão social”, pelo que estiveram presentes no hastear da bandeira três atletas ligados ao desporto adaptado, nomeadamente Emanuel Gonçalves, ex-Vice-Campeão do Mundo e da Europa de Natação Adaptada, Fábio Câmara, Campeão da Europa de basquetebol na área da deficiência intelectual, e Pedro Afonso, Campeão Nacional de Boccia.