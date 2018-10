Madeira SAD vence Sports Madeira no arranque do andebol feminino nacional

Já começou a ‘versão’ 2018/2019 do Campeonato Nacional da I Divisão feminina em andebol e, tal como tem acontecido nas épocas anteriores, as formações madeirenses do Club Sports Madeira e do Madeira Andebol SAD mediram forças na ronda inaugural da prova.

Numa partida realizada no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo as campeãs nacionais, tiveram que suar para conseguir vencer, e com um resultado pela margem mínima 25-26.

A vitória foi alcançada a ferros apenas na segunda parte, já que nos primeiros 30 minutos o Sports foi melhor e veio mesmo a ir para o intervalo a vencer por 14-9, contudo um parcial de 11-17 na segunda parte permitiu à SAD madeirense vencer por apenas um golo de diferença.