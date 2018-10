Gustavo Capdeville na Selecção A

O jovem guarda-redes do Madeira Andebol SAD Gustavo Capdeville, foi chamado à Selecção A, que hoje entrou em estágio tendo em vista o primeiro jogo do grupo a de apuramento para o Campeonato da Europa de 2010. O primeiro encontro de Portugal será no dia 24 em Santo Tirso frente à Roménia. Uma justa chamada deste jovem que pertence aos quadros do Benfica e que nas duas últimas temporadas tem estado ao serviço do Madeira Andebol SAD.

A partida, no Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso, tem início marcado para as 20 horas e é transmitida em directo pela TVI24. A EHF nomeou a dupla Amar Konjicanin/ Dino Konjicanin, da Bósnia-Herzegovina, para dirigir este jogo, que terá como delegado Jiri Konecny (Rep. Checa).