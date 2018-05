Franck Ribéry renova com Bayern de Munique por mais uma temporada

O futebolista internacional francês Franck Ribéry renovou hoje contrato com o Bayern de Munique, ficando no campeão alemão de futebol até junho de 2019, quando terá 36 anos e 12 épocas ao serviço do clube.

“O Franck provou, mais uma vez, tanto na Liga alemã como na Liga dos Campeões e na Taça da Alemanha, de que jogos excelentes é capaz e da grande qualidade que tem. Além disso, é um dos favoritos dos adeptos”, referiu o diretor desportivo do Bayern, o antigo jogador bósnio Hasan Salihamidzic.

Depois de chegar ao clube em 2007, Ribéry tornou-se rapidamente uma das pedras chave dos alemães, conseguindo 80 golos em 247 jogos na ‘Bundesliga’, que venceu por oito vezes, além de ter conquistado a Liga dos Campeões em 2013.

“Estou muito feliz por poder jogar neste grande clube mais um ano. Munique tornou-se há muito a minha casa e da minha família, e estou muito orgulhoso de poder vestir esta camisola na próxima temporada”, referiu o francês, de 35 anos, citado no sítio oficial dos bávaros na Internet.