Fernando Santos divulga convocados para a Polónia e Escócia a 4 de Outubro

O seleccionador português, Fernando Santos, vai anunciar em 04 de outubro a lista de convocados para jogo da Liga das Nações na Polónia e o particular com a Escócia, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol.

A divulgação da lista de jogadores escolhidos por Fernandos Santos, treinador que levou a equipa lusa à conquista do título no Campeonato da Europa de 2016, está marcada para as 12h30 horas, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal, que se estreou no Grupo 3 da Liga das Nações A com uma vitória por 1-0 na receção à Itália, defronta a Polónia em 11 de Outubro, em Chorzow, em encontro com início marcado para as 19h45 (hora de Lisboa).

Três dias mais tarde, em 14 de outubro, a ‘equipa das quinas’, líder do agrupamento, com dois pontos de vantagem sobre polacos e dos italianos -- que empataram 1-1 -, defronta a Escócia, em Glasgow, em partida com início às 17 horas.

Após o anúncio dos eleitos de Fernando Santos, o seleccionador de sub-21, Rui Jorge, divulga a convocatória para os jogos de qualificação para o Europeu de 2019, com o Liechtenstein, em 11 de Outubro, em Vaduz, e a Bósnia, em 16 de Outubro, no Estádio do Marítimo, no Funchal.