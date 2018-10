FC Porto visita Vila Real na estreia na Taça de Portugal

O FC Porto, campeão nacional de futebol, visita hoje o Vila Real, segundo classificado da Divisão de Honra dos distritais vila-realense, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, a partir das 20:15.

Os ‘dragões’ vão estrear-se na prova ‘rainha’ no Complexo Desportivo do Monte da Forca, em Vila Real, naquele que vai ser o sétimo embate entre as duas equipas, o quinto para a Taça de Portugal.

Os dois clubes defrontaram-se nas primeiras eliminatórias das edições de 1925/26 e 1927/28 do Campeonato de Portugal, quando o FC Porto goleou em casa, por 10-0 e 13-1, respetivamente.

Já para a Taça de Portugal, os ‘dragões’ visitaram três vezes o Vila Real, com triunfos por 1-0 em 1958/59 e 1990/91, nos oitavos de final e nos 16 avos de final, respetivamente, e por 4-0, na quarta eliminatória de 1991/92.

Os ‘azuis e brancos’ também já defrontaram os transmontanos em casa, onde venceram por 6-1 nos ‘oitavos’ da Taça de 1958/59.

Na quinta-feira, o Benfica tornou-se no primeiro primodivisionário a assegurar a presença, ao vencer, em Coimbra, ‘casa’ emprestada ao Sertanense, equipa do Campeonato de Portugal, por 3-