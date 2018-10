O FC Porto venceu esta noite, no Estádio do Dragão, os turcos do Galatasaray, por 1-0, em partida a contar para a segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. Marega, aos 48 minutos, apontou o tento solitários dos portistas.

Com este resultado, os pupilos de Sérgio Conceição ascendem à liderança do grupo, partilhada com os alemães do Schalke 04, ambos com quatro pontos averbados.