Derradeiro torneio do Circuito Golfe Empresas CGSS/DIÁRIO adiado

A consagração do campeão da edição de 2018 do Circuito Golfe Empresas CGSS/DIÁRIO teve que ser adiada, tudo devido às condições climatéricas que se fizeram sentir esta manhã no Santo da Serra, por ocasião da passagem da tempestade Leslie.

O quarto torneio do evento estava agendado para ter o seu início pelas 9h30 desta manhã, mas o nevoeiro, a forte chuva e vento obrigou a que a organização adia-se a derradeira prova, para outra data, podendo mesmo acontecer já no próximo fim-de-semana, apesar da decisão ainda não estar totalmente feita.