Conhecida a Equipa do Século do futebol madeirense

Foi esta tarde conhecida, no decorrer da Gala do Centenário que decorre no Centro de Congressos do Casino da Madeira, a Equipa do Século do futebol madeirense, numa iniciativa conjunta da Associação de Futebol da Madeira (AFM) e do DIÁRIO.

A equipa ideal é, assim, composta pelos seguintes elementos: Henrique Camacho ‘Ruço’ (guarda-redes), Belarmino Rodrigues (lateral direito), Carlos Jorge (defesa central), José Manuel Lomelino (defesa central), Fernando Gonçalves ‘Inguilha’ (lateral esquerdo), Tininho (médio direito), Ângelo Gomes (médio ofensivo), António Aires de Faria (médio centro), Cristiano Ronaldo (médio esquerdo), Raul Tremura (avançado) e António Tremura ‘Chino’ (ponta-de-lança).

O melhor treinador é Leonardo Jardim e o melhor árbitro Albino Rodrigues.