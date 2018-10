Câmara do Funchal vai instalar tabelas de basquetebol em recintos públicos do concelho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) apresentou, esta manhã, o V Torneio Cidade do Funchal em Basquetebol, que se realiza entre os dias 5 e 7 de Outubro, no Pavilhão da Escola Secundária Francisco Franco, com a organização do respectivo Clube Desportivo da Escola e o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

João Pedro Vieira, vereador com o pelouro do Desporto na CMF, começou por enaltecer o trabalho desenvolvido, ao longo dos últimos anos, pelo Clube Escola Francisco Franco, o qual “vem mantendo um crescimento que todos nós conseguimos reconhecer e que possibilita aos estudantes oportunidades como esta, de ter contacto com outros jovens, outras experiências e outro nível competitivo e, acima de tudo, com outras oportunidades de formação, que vão muito além do plano desportivo”, refere o vereador, potenciando assim, com este tipo de apoio aos clubes e associações, “a formação de melhores cidadãos”.

“Ao longo dos últimos anos, como todos sabemos, o Município do Funchal reforçou o apoio a iniciativas e eventos deste tipo. Hoje, aproveitando a presença da família de basquetebol do concelho, temos também o prazer de anunciar a nossa adesão a um projecto da Federação Portuguesa de Basquetebol, o ‘Basquetebol com Arte’, que permitirá instalar, na cidade do Funchal, várias tabelas de basquetebol em recintos públicos e fortalecer, assim, a modalidade na Região”, salientou João Pedro Vieira. O investimento a fazer, em conjunto com a Federação, “não irá beneficiar somente aqueles que já praticam a modalidade, mas toda a população, que terá ainda mais oportunidades de praticar exercício físico no espaço público”.

João Pedro Vieira terminou desejando “os maiores sucessos a todos os atletas envolvidos, ao clube e à organização. Tenho a certeza de que esta será mais uma edição de sucesso e de que, para o ano, cá estaremos para acolher mais uma edição deste magnífico torneio”.