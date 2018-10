Benfica vence AEK de Atenas na Liga dos Campeões

O Benfica somou esta noite a primeira vitória na Liga dos Campeões ao vencer no reduto do AEK de Atenas em jogo a contar para a segunda jornada do grupo E.

Na Grécia os encarnados estiveram em vantagem por 0-2 com golos apontados na primeira parte por Seferovic (6) e Grimaldo (15).

Contudo, no segundo tempo e com o Benfica a jogar com 10 unidades, depois do segundo amarelo mostrado ao defesa Rúben Dias (45), os gregos viriam a empatar com Viktor Klonaridis a bisar à passagem dos minutos 53 e 64. O tempo da vitória a formação lusa veio a acontecer ao minuto 75 por Alfa Semedo que tinha entrada pra o lugar de Pizzi ao minuto 62.

Com este triunfo e com o empate entre Ajax e Bayern Munique a duas bolas o Benfica está no terceiro lugar com três pontos menos um que alemães e holandeses.