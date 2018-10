Benfica defronta Sertanense na estreia dos primodivisionários na Taça de Portugal

O Benfica, recordista de títulos na Taça de Portugal de futebol, assinala hoje a entrada em cena dos clubes primodivisionários na prova, ao defrontar o Sertanense, do Campeonato de Portugal, no arranque da terceira eliminatória.

O jogo entre o líder da I Liga, em igualdade com o Sporting de Braga, e o oitavo classificado da série C do terceiro escalão -- que nunca se defrontaram - tem início marcado para 20h45, no Estádio Cidade de Coimbra, devido à falta de condições do relvado do recinto da equipa da Sertã.

A equipa lisboeta, que detém o recorde de títulos da competição, com 26 troféus conquistados, deverá aproveitar o jogo para alinhar com jogadores menos utilizados, perspectivando-se a estreia a titular nesta temporada do avançado brasileiro Jonas.

Numa ronda em que as equipas da I Liga jogam na condição de visitantes com adversários de divisões inferiores - evitando dessa forma defrontarem-se -, o campeão nacional FC Porto visita na sexta-feira o Vila Real, que alinha nos campeonatos distritais.

O Sporting, derrotado na última final da prova pelo Desportivo das Aves, defronta no sábado o Loures, do Campeonato de Portugal, em Alverca, enquanto os detentores do troféu iniciam a defesa do título no domingo, no recinto do Sacavenense, também do terceiro escalão.