Bebeto de regresso no Marítimo para visita ao Sporting de Braga

Bebeto regressou hoje à convocatória do Marítimo para a deslocação de sexta-feira ao terreno do Sporting de Braga, a contar para a 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O defesa brasileiro cumpriu castigo na jornada passada e entra na lista, da qual saíram Luís Martins e Ibson, estando ainda Dráusio de fora, a recuperar de lesão.

O Marítimo, sexto classificado, com 44 pontos, visita o Sporting de Braga, quarto, com 68, na sexta-feira, com o apito inicial marcado para as 20:30.

Lista de 18 convocados:

- Guarda-redes: Charles e Amir.

- Defesas: Nanu, Bebeto, Zainadine, Pablo, Diney e Rúben Ferreira.

- Médios: Erdem Sem, Gamboa, Ghazaryan, Jean Cléber e Fabrício.

- Avançados: Jorge Correa, Ricardo Valente, Everton, Rodrigo Pinho e Joel.