Acessibilidade e Desporto Adaptado em Manual de Boas Práticas

No âmbito do Dia Paralímpico, que este ano é celebrado no Funchal, o Clube Naval recebeu esta tarde um conjunto de convidados, entre os quais, o Presidente do Comité Paralímpico Português, José Manuel Lourenço, para a apresentação do Manual de Boas Práticas de Turismo Acessível na cidade do Funchal, realizado no âmbito do projeto Ecotur Azul Mac Interreg 14-20.

Antes de Mafalda Freitas, presidente do CNF, passar à apresentação deste suporte de comunicação, cuja grande finalidade é promover todas as acessibilidades da cidade para a prática de desportos náuticos acessíveis não só a pessoas com necessidades especiais mas também ao Turismo sénior, os convidados puderam conhecer melhor todas as actividades adaptadas que o clube tem desenvolvido ao longo dos últimos anos através de um conjunto de fotografias. Na cerimónia, estiveram presentes os atletas de vela adaptada do CNF, que neste momento se encontram em preparação para o Campeonato Nacional da classe Hansa/Acess, bem como Emanuel Gonçalves, atleta de Natação adaptada e de Paratriatlo, também navalista.

O representante máximo o Comité Paralímpico, considerou “muito interessante a abordagem ao Turismo Sénior” , uma vez, ao longo da vida “vamos perdendo capacidades”. José Manuel Lourenço, considera que, com este trabalho, o CNF, “está a criar condições para quem tem necessidades especiais fazer desporto sem limites” . Por fim, agradeceu ao atletas presentes por “todo o testemunho, mostrando que é possível fazer desporto e competição para além das necessidades especiais.”

O DiaParalímpico celebra-se este dia 25 de maio na Avenida Sá Carneiro envolvendo 22 modalidades adaptadas.