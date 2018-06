Homem que alegadamente matou ex-cunhado no Funchal já está no tribunal

O homem de 48 anos que, alegadamente, matou o seu ex-cunhado, no Beco da Jacinta, no Funchal, deu entrada no tribunal do Funchal, por volta das 15 horas.

O alegado autor do crime chegou de cara tapada e estará agora a ser ouvido pela Juíza para conhecer as medidas de coacção.

De recordar que o homem foi detido, no passado sábado, após os vizinhos terem alertados as autoridades. O corpo de José Sousa, 44 anos, estava esquartejado e escondido no interior de uma parede, na casa que ambos partilhavam.