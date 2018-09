CMF pretende resolver falta de água em Santa Maria Maior ainda hoje

Um morador alertou o DIÁRIO esta tarde para dar conta da falta de água na freguesia de Santa Maria Maior. Um problema que, segundo ele, já dura há quase dois dias.

O DIÁRIO contactou a Câmara Municipal do Funchal que explicou que ocorreu uma ruptura nesta zona, no final da tarde de ontem. Disse ainda que a ligação para a grande maioria dos munícipes foi reposta ainda no dia de ontem mas o problema subsistiu no Caminho da Casa Velha.

“Estamos neste momento no terreno a verificar as causas para o sucedido (encontramos uma torneira que foi aparentemente inutilizada por terceiros), sendo que contamos ter a situação normalizada ainda hoje”, acrescentou a autarquia.