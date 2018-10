Georgina diz que enlouqueceu e mostra-se loira

A namorada de Cristiano Ronaldo mostrou-se loira no Instagram, no domingo de manhã.

Georgina Rodríguez está a enlouquecer os fãs com uma suposta mudança de visual.

Se gostou do novo visual, vai ficar desapontado ao saber que tudo não passou de uma brincadeira.

Numa segunda publicação, ao final do dia, Georgina postou uma fotografia semelhante com o cabelo novamente castanho e a seguinte legenda:. “A experimentar novos ‘looks’ no mundo virtual. O que vos parece? Loira ou morena? Doces sonhos’, escreveu a espanhola.