Sónia Soares foi a vencedora do ‘Madeira a Cantar’ no Porto Santo.

Sónia Soares cantou e encantou com ‘Gente da minha terra’ e agora vai representar o Porto Santo na final do concurso ‘Madeira a Cantar’ a realizar em Abril no Funchal.

O primeiro suplente foi Gonçalo Ávila e a segunda suplente Bárbara Dias.

Satisfeita com mais esta eliminatória, a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, sublinhou “a qualidade de todas as atuações e do espetáculo que, mais uma vez, se conseguiu proporcionar ao público”.

Lembrando que este Concurso está a percorrer os vários concelhos da Região - e que no próximo dia 13 de outubro, chegará ao Funchal, a Secretária Regional fez questão de realçar “a importância destas iniciativas na descoberta e maior valorização do talento regional”.

Representado o concelho do Porto Santo, —Sónia Soares, junta- se, assim, à Joana Novo, Carolina Gomez e Mónica Ascenção, finalistas de São Vicente, Porto Moniz e Santana, respectivamente.

Refira-se, por fim, que o “Madeira a Cantar”, evento que simultaneamente assinala as comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, prossegue, agora, no Funchal, concelho que escolherá o seu primeiro representante na eliminatória a ter lugar no dia 13 de outubro.