Seis jovens designers passaram à final do concurso Sangue Novo da ModaLisboa

Os jovens designers de moda Rita Carvalho, Archie Dickens, Carolina Raquel, Federico Protto, The Co.Re e Opiar passaram à segunda fase do concurso Sangue Novo, da ModaLisboa, cuja final está marcada para março de 2019, foi hoje anunciado.

Os nomes dos seis finalistas foram anunciados hoje no final do desfile colectivo das propostas dos dez jovens que concorreram a esta edição do Sangue Novo, pelo presidente do júri, Miguel Flor, no Pavilhão Carlos Lopes, onde decorre a maioria dos desfiles da 51.ª edição da ModaLisboa, que começou na quinta-feira.

O Sangue Novo, concurso destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda de escolas nacionais e internacionais e jovens ‘designers’ em início de carreira, sofreu algumas alterações nesta edição, passando de semestral a anual.

Cada finalista selecionado hoje irá receber um prémio monetário, no valor de mil euros, para desenvolver uma coleção a apresentar na final, na 52.ª edição da ModaLisboa, em março de 2019.

Em março, o mesmo júri, que além de Miguel Flor integra Alfredo Oróbio (do coletivo Awaytomars) e Cláudia Barros (editora de moda da Vogue Portugal), irá eleger o vencedor, que receberá uma bolsa de cinco mil euros e terá a opostunidade de frequentar um Mestrado em Design de Moda na Polimoda, em Florença, Itália.

Além disso, tanto na eliminatória que decorreu hoje como na final são atribuídos mais dois prémios: FashionClash e The Feeting Room.

Nesta edição, o prémio FashionClash, cujo vencedor foi anunciado pelo diretor daquele festival holandês de moda, Branko Popovic, foi para Carolina Raquel, que irá apresentar a coleção com a quel concorreu ao Sangue Novo em 2019, em Maastricht, na Holanda.

The Co.Re venceu o prémio The Feeting Room, cujo vencedor foi escolhido e anunciado pelos representantes da marca Edgar Ferreira e Guilherme Oliveira. A coleção que a jovem ‘designer’ de moda apresentou hoje na ModaLisboa será produzida e vendida nas lojas de Lisboa e do Porto daquela marca.

A esta edição do Sangue Novo concorreram ainda, além de Rita Carvalho, Archie Dickens, Carolina Raquel, Federico Protto, The Co.Re e Opiar, Pu Tianqu, For all Kind by Saskia Lenaerts, Vítor Antunes e Victor Huarte.

A 51.ª edição da ModaLisboa, na qual são apresentadas coleções para a primavera do próximo ano, decorre até domingo, no Pavilhão Carlos Lopes e zona circundante, no Parque Eduardo VII.