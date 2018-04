‘Rei dos violinistas’ no Concerto da Festa da Flor da Orquestra Clássica da Madeira

No próximo sábado (dia 21 de Abril), pelas 18 horas, o Centro de Congressos da Madeira recebe Roby Lakatos - citado pelo Daily Telegraph como ‘O Rei dos violinistas’, ou ‘O violinista de dedos mais rápido do mundo’ - no Concerto da Festa da Flor da Orquestra Clássica da Madeira.

Depois de se apresentar nas salas mais emblemáticas da Europa, Ásia e América, e ter gravado para as etiquetas de maior prestigio como a Deutsche Grammophon, entre outras, Roby Lakatos mantém uma intensa actividade levando ao rubro públicos em todo o mundo, como se espera que aconteça também na Madeira.

Com temas como ‘A Lista de Schindler’, de John Williams, ou ‘Oblivion’, de Astor Piazzolla, passando pelas ‘Csárdás’, de Vittorio Monti e temas tradicionais russos, entre outros, este concerto marcará a programação da actividade musical na nossa região.

Também em estreia com a Orquestra Clássica da Madeira, está o maestro David Ramael.

Em termos visuais e estéticos, os Jardins Quinta do Imperador – Monte são a imagem seleccionada para este concerto, pelo designer Filipe Gomes.

Os bilhetes custam entre 5 e 20 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 09 às 22 horas, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.