O homem de 47 anos suspeito de ter morto o ex-cunhado no Beco da Jacinta ficará em prisão preventiva. O homem foi indiciado por dois crimes: homicídio simples e profanação de cadáver.

O homem deu entrada no tribunal do Funchal, por volta das 15 horas.

De recordar que o homem foi detido, no passado sábado, após os vizinhos terem alertados as autoridades. O corpo de José Sousa, 44 anos, estava esquartejado e escondido no interior de uma parede, na casa que ambos partilhavam.