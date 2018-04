Piquenique em homenagem aos 90 anos do Padre Manuel de Nóbrega

É pelo seu amor à natureza e grande contributo para a botânica que o Padre Manuel de Nóbrega, falecido a 24 de Outubro do ano passado, permanece na memória colectiva dos madeirenses. Assim, nada mais acertado do que assinalar a data do seu nascimento com um piquenique comemorativo.

O evento decorre no próximo domingo (dia 22 de Abril), no Chão das Feiteiras, por volta das 13 horas.

Trata-se de uma homenagem informal, onde os presentes poderão partilhar experiências, histórias e conversas sobre esta figura incontornável da nossa Região. O pároco fica na história da Madeira como um dos seus principais botânicos.

Natural da freguesia do Curral das Freiras, onde nasceu no dia 16 de Abril de 1928, Manuel de Nóbrega foi responsável pela integração no Jardim Botânico do património de História Natural do Seminário Diocesano do Funchal.

Em 1998, chegou mesmo a ser condecorado com a Ordem de Mérito por Jorge Sampaio, então Presidente da República, pelo seu trabalho em descobertas de espécies botânicas.

Em homenagem a Manuel de Nóbrega duas espécies de musgos, endémicas da Madeira, foram baptizadas a partir do seu nome: Nobregae laetinervis e Fissidens nobreganus.