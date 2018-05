‘Os Rostos da Regeneração’ expostos a partir de amanhã

A Câmara Municipal do Funchal coorganiza, a partir de amanhã, dia 23 de Maio (com inauguração às 18h30),

a exposição fotográfica ‘Os Rostos da Regeneração - Uma foto-história de Santa Maria’, que visa contar um pouco da história da Zona Velha da cidade, através dos rostos que lá habitam.

As fotografias são da autoria de Laura Portinaro, da Universidade do Piemonte Oriental, sob a curadoria de José Zyberchema, e ficarão expostas até dia 15 de Junho, num espaço municipal recém-recuperado no Largo do Corpo Santo, sito ao n.º 26. A exposição tem entrada livre e poderá ser visitada entre 14 e as 18 horas.

A exposição faz parte de um projecto de pesquisa realizado por Laura Portinaro, como parte da sua tese de pós-graduação em Geografia Social, em colaboração com a Associação Insular de Geografia.

O projecto visa avaliar a sustentabilidade cultural do processo de regeneração da área de Santa Maria, que integra o projecto ‘Arte das Portas Abertas’, a ‘foodification’ (transformação através da ‘alimentação’) da Rua Santa Maria e a redescoberta do valor histórico e cultural da área, na qual várias lojas de arte e artesanato foram abertas.

A intenção foi não apenas documentar o bairro, mas interagir com a população residente, produzindo um momento de reflexão. Para esse efeito, foram igualmente realizadas entrevistas e momentos de diálogo com a cidadania local (moradores, restauradores, artistas), que também farão parte da exposição, contando, assim, a experiência, as transformações, os desafios e as potencialidades do processo de regeneração através dos rostos das pessoas e do bairro.