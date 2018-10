Novo romance de Inês Pedrosa vai ter a chancela da Porto Editora

A Porto Editora anunciou que vai passar a publicar a obra de Inês Pedrosa, a partir do próximo ano, com o romance “O Processo Violeta”, e que “Nas Tuas Mãos” é publicado na terça-feira nos Estados Unidos.

“No princípio do próximo ano, a Porto Editora inicia a publicação da obra de Inês Pedrosa com o seu novo romance, ‘O Processo Violeta””, lê-se no comunicado da editora que acrescenta o romance “Nas Tuas Mãos”, Prémio Máxima de Literatura 1997, é publicado, na terça-feira, nos Estados Unidos, pela Amazon Crossing.

O romance “Nas Tuas Mãos” terá o título em inglês “In Your Hands” e a tradução de português para inglês esteve a cargo de Andrea Rosemberg.

“Para junho está previsto o lançamento da edição norte-americana de ‘Fazes-me Falta’ (2002)”, adianta a mesma fonte, referindo que a ex-colunista dos semanários Expresso e Sol tem ainda livros publicados no Brasil, em Espanha, em Itália, na Croácia e na Alemanha.

Em 1991, Inês Pedrosa estreou-se editorialmente com o livro infantil “Mais Ninguém Tem”, ilustrado por Jorge Colombo, ao qual se seguiu o romance “A Instrução dos Amantes” (1992).

Licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, trabalhou na comunicação social e foi diretora da Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, entre 2008 e 2014.

Em 2007 Inês Pedrosa, recebeu o Prémio Paridade da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.

Nsscida há 56 anos, em Coimbra, Pedrosa publicou 18 livros, entre os quais sete romances, como “A Eternidade e o Desejo”, que foi finalista do Prémio Portugal Telecom 2009 e do Prémio Correntes d’Escritas 2010, e “Os Íntimos”, com o qual voltou a receber o Prémio Máxima de Literatura.

Publicou duas novelas fotográficas, “Carta a Uma Amiga”, sobre fotografias de Maria Irene Crespo, e “Do Grande e do Pequeno Amor”, sobre fotografias e em coautoria com Jorge Colombo, além de livros de contos da “Fotobiografia de José Cardoso Pires”, e da coletânea de biografias “20 Mulheres para o Século XX”, um livro de entrevistas, um de crónicas e outro de viagem, “No Coração do Brasil -- Seis Cartas ao Padres António Vieira”, e um segundo livro infantil, “A Menina Que Roubava Gargalhadas”, ilustrado pelo pintor Júlio Pomar.

Escreveu duas peças de teatro, “Doze Mulheres e Uma Cadela” e “Socorro, Estou Grávida!”, em coautoria com Patrícia Reis.

“O Processo Violeta” sai no final do mês e a Porto Editora conta vir a editar toda a obra da escritora.