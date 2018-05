Música e actividades para as crianças marcam 3.º fim-de-semana da ‘Festa da Flor 2018’

As comemorações alusivas à ‘Festa da Flor 2018 – 600 Anos em Flor’ prosseguem num fim-de-semana que se caracteriza pela maior visibilidade da componente cultural, quer no que respeita às acções programadas, quer aos locais emblemáticos, do ponto de vista do património edificado, em que as mesmas serão desenvolvidas.

Amanhã, dia 5 de Maio, é pelas 18 horas que acontece o momento alto do dia, no Forte de São Tiago, com o concerto do reconhecido Grupo Maria Monda. Sofia Adriana Portugal, Susana Quaresma e Tânia Cardoso interpretam um repertório do cancioneiro lusófono ou ibérico mas, também, composições originais que acentuam a força da palavra e da poesia. Concerto que é de entrada livre.

Já no domingo, dia 6 de Maio, a Casa-Museu Frederico de Freitas acolhe, a partir das 10h30 horas, o Projecto intitulado ‘Aquela nuvem e as outras – Poesia, Canções e Baile para todos’ – um momento que se espera de grande animação para as crianças e respectivas famílias, baseado em canções que nascem da terra e das histórias de outros tempos, tendo como pano de fundo a música tradicional portuguesa.

Do programa geral, destaca-se a animação musical na baixa citadina do Funchal, com as actuações dos diversos Grupos Folclóricos, que prossegue em mais este fim-de-semana, particularmente nas Placas Centrais da Avenida Arriaga, onde os tapetes florais, o Mercado das Flores e dos Sabores regionais e o ‘Madeira Wine & Food’, no Largo da Restauração, são bons motivos para uma visita.