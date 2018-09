Museu do Açúcar organiza conferência com Virgínia Fróis sobre cerâmica

O Museu A Cidade do Açúcar organiza esta sexta-feira, dia 21 de Setembro, a conferência ‘Do pão de açúcar, as formas e as formas...a nossa mão’, que terá como oradora convidada Virgínia Fróis, a partir das 15 horas. As entradas são livres.

Virgínia Fróis é professora na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e escultora, apresentado inúmeros projectos da sua autoria e expondo com regularidade em Portugal e no estrangeiro, onde se destaca o Projecto Ressonâncias, realizado no Brasil (2012).

Foi, igualmente, fundadora da Associação Oficinas do Convento (1996), em Montemor-o-Novo, onde criou um programa de residências artísticas, e também fundou no Tarrafal de Santiago, em Cabo Verde, o Centro de Artes e Ofícios de Trás di Munti (2009), na sequência das actividades no âmbito da etnocerâmica.

No Funchal, a professora e escultora irá abordar as relações que se estabelecem entre o útil e a arte, do ponto de vista da cerâmica, uma temática incontornável quando associado ao período histórico do Ciclo do Açúcar.