Museu de Arte Sacra acolhe Ciclo de Conversas sobre Museus, Arquivo e Memórias

O Museu de Arte Sacra do Funchal, acolhe, de 21 a 26 de Junho, entre as 18h e as 19h15, um ‘Ciclo de Conversas’ para reflexão alargada em torno da pintura contemporânea, pondo em destaque os cruzamentos entre o campo da memória e a dinâmica dos arquivos na intersecção com a museologia, contando, para o efeito, com a participação de oradores que procedem de diversas áreas disciplinares.

A emblemática colecção de arte flamenga do Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) é um testemunho vivo das encomendas artísticas realizadas durante a época áurea do açúcar na Madeira, entre os séculos XV e XVI.

‘A Fábrica de Açúcar de Filipa Venâncio. Testemunhos de uma Indústria’ contribui para alargar a compreensão da história do açúcar no arquipélago, pondo em evidência outros indícios de uma produção que se manteve activa muito além da época de ouro.