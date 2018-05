Joel Neto apresenta ‘Meridiano 28’ na Feira do Livro do Funchal

O programa da 44ª edição da Feira do Livro inclui um encontro literário com Joel Neto escritor e colunista português, que vem apresentar “Meridiano 28” o seu mais recente livro. O encontro acontece no dia 29 de Maio às 18h00 no palco da Avenida Arriaga e às 19h00 terá lugar uma sessão de autógrafos no expositor da Camara Municipal do Funchal.

Joel Neto nasceu em Angra do Heroísmo, estudou Relações Internacionais em Lisboa. Trabalhou como repórter, editor e chefe de redação em vários jornais e revistas portugueses.