João Quintino actua na África do Sul

O artista madeirense João Quintino estará este domingo, 20 de Maio, no programa da TVI, Somos Portugal, directamente de Tarouca para todo o país.

Quintino apresentar-se-á com as bailarinas Tinas com o novo trabalho discográfico ‘Eu Confesso’.

A entrada no programa está prevista para a segunda e quarta partes do programa, com os temas ‘Senhor Padre eu Confesso’ e ‘ A Dança da Roçadela’

Depois desta performance, o artista inicia, na próxima semana, uma digressão à África do Sul com diversos espectáculos agendados:

Joanesburgo

Dia 27 de Maio - Festa em Honra de Nossa Senhora de Fátima, em Carletonville

Dia 2 de Junho - Festa Privada

Dia 3 de Junho - Festa de Santo Antonio, em Mayfair

Pretória

Dia 3 de Junho - Festividades do Dia de Portugal, na Casa da Madeira de Pretória