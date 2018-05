Funchal recebe assembleia-geral da Federação Mundial dos Amigos dos Museus

O Funchal acolhe, entre 10 e 13 de maio, a assembleia-geral da Federação Mundial dos Amigos dos Museus (WFFM), que conta com a presença de cerca uma centena de participantes, anunciou hoje a representação em Portugal.

De acordo com informação disponibilizada à agência Lusa pela vice-presidente da Federação dos Amigos dos Museus de Portugal, Ana Rocha Páris, para este encontro estão “inscritos 63 congressistas de todo o mundo e 25 jovens amigos dos museus igualmente de vários países”.

A responsável adiantou que este encontro tem o alto patrocínio do Presidente da República, contando com o apoio do Governo Regional da Madeira e do representante da República nesta região autónoma.

Ana Rocha Páris salienta que o programa desta assembleia-geral inclui receções oficiais, visitas ao património cultural madeirense, ao Jardim Botânico da Madeira e à floresta Laurissilva, lembrando tratar-se do único património mundial natural português conferido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês).

A mesma responsável destaca que esta floresta abrange uma “área de 15 mil hectares, estimando-se que ainda possua cerca de 90% da floresta primitiva”, sendo esta “uma das razões essenciais pela escolha do local para o acolhimento desta assembleia-geral”.

No decorrer deste encontro será assinado um tratado, que terá a designação de “Declaração do Funchal”, assinada pelos presidentes do Conselho Internacional dos Museus (ICOM-Europa), Luis Raposo, e da WFFM, Ekkehard Nümann.

Para a organização, este será “o momento mais relevante deste congresso, neste ano o ano Europeu do Património Cultural onde os museus devem responder face às novas necessidades culturais desta sociedade em mudança”.

Para o Funchal poder ser a cidade anfitriã desta assembleia-geral, foi necessária a criação de um grupo de amigos de museus na Madeira que fosse membro da Federação de Portugal, porque era uma “condição estatutária”, ligado ao Museu da Quinta das Cruzes, que hoje conta com cerca de uma centena de sócios.

A Federação Mundial dos Amigos dos Museus (WFFM) juntou grupos de todo o mundo, tendo o primeiro congresso ocorrido em 1972, em Barcelona, com uma assembleia composta por 150 representantes de 24 sociedades de amigos de museus a nível mundial.

Hoje, a WFFM é composta por 18 federações nacionais, com 27 membros associados em 21 países e representa mais dois dois milhões de amigos do museu e voluntários ao redor do mundo, tendo-se tornado “um representante de mecenas e de divulgadores de museus a nível mundial”.