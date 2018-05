Filme vencedor do Prémio Lux 2017 em estreia amanhã no Funchal

O filme ‘Sámi Blood’, de Amanda Kernell (Suécia, Noruega, Dinamarca), vencedor do Prémio Lux de Cinema do Parlamento Europeu em 2017, chega amanhã ao Funchal para uma exibição que irá assinalar o Dia da Europa, que se celebra a 9 de Maio. O filme será exibido no CinePlace Madeira Shopping, às 19 horas.

Sámi Blood, a estreia de Amanda Kernell como realizadora, conta a história de uma jovem da comunidade Sámi no norte da Suécia, que sonha com uma vida diferente. Pouco a pouco, vai-se distanciando, tarefa que não vai ser fácil.

O Prémio Lux de Cinema é o galardão da 7ª arte do Parlamento Europeu criado em 2007 para promover a produção cinematográfica europeia, fomentando a distribuição de filmes europeus na UE e estimulando o debate em torno de temas atuais.

A iniciativa é da responsabilidade do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, do Centro Europe Direct da Madeira e da Escola Profissional Cristovão Colombo, estabelecimento de ensino que participa no programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

No âmbito das celebrações do Dia da Europa na Madeira, realizar-se-á igualmente um debate sobre ‘Os Desafios para a Juventude’, que contará, entre outros, com a participação das eurodeputadas Liliana Rodrigues (PS, S&D) e Cláudia Monteiro de Aguiar (PSD, PPE) e do director Regional dos Assuntos Europeus e da Cooperação Externa, Bruno Pereira. O debate será no dia 9 de Maio, às 10 horas, no Auditório da Escola Profissional Cristóvão Colombo.