Falta um espaço nocturno para a comunidade LGBTI no Funchal

Realiza-se hoje a festa ‘Taste the Rainbow’, que assinala os 15 anos da rede ex aequo, associação nacional que congrega jovens lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo e apoiantes e que está na Madeira há cerca de dois anos. O aniversário foi celebrado na quinta-feira, a festa realiza-se hoje, com um espectáculo e com uma pintura ao vivo no Balcão Cristal, no número 206 da Rua de Santa Maria.

Sem um espaço físico esta rede com o apoio de jovens da comunidade LGBTI, a associação sem fins lucrativos, realiza a

actividades, reúne, presta apoio, promovendo sobretudo momentos de entreajuda e convívio, de educação não formal entre pares. O facto de não ter um espaço físico permite-lhes chegar a mais jovens, neste momento são mais de 50 que têm orientações fora da norma.

Qualquer pessoa que se identifique com esta causa pode fazer parte da rede como voluntário. “As pessoas não precisam ser gays ou lésbicas para lutar contra a homofobia, como não precisam de ser negros para lutar contra o racismo”, explicou Emanuel Caires.

A rede trabalha para mudar a forma como as pessoas olham para estes jovens que fazem escolhas diferentes da maior parte dos jovens. “Não só chegamos aos jovens com apoio e entreajuda, como trabalhamos na sensibilização e contribuímos para uma mudança de paradigma, parque que as cidades onde estes jovens vivem sejam mais seguras e livres”.

Este coordenador da rede ex aequo recorda que muitos destes jovens não têm independência financeira, não têm apoio da família nem dos amigos e são frequentemente alvo de bullying e de comportamentos lesivos para si próprios.

No ano passado a festa correu bem, foi um encontro mais para as famílias e amigos contou com mais de meia centena de participantes. Este ano é mais aberta, com um espectáculo alternativo. O Funchal, lamentou, é uma cidade sem alternativas em termos de espaços nocturnos para esta comunidade. “Não existe sensibilidade por parte dos investidores”. “Infelizmente falta um espaço nocturno onde os jovens LGBTI possam se expressar livremente, não tenham medo de ser eles próprios”. Muitas vezes, contou o coordenador, os jovens são expulsos dos locais. Não esta noite.

Música, um espectáculo de drag queen com Debbie Booh e pintura ao vivo com Lupa Caje estão no alinhamento. A entrada é livre e as verbas do bar revertem para a Associação. A festa começa às 21 horas no Balcão Cristal e estende-se até às 2 horas. Depois continua no Living Room, na Travessa dos Varadouros.