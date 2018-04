Exposição sobre Rui Goes Ferreira encerra sábado com duas visitas guiadas

No próximo sábado, 14 de Abril, a Porta 33 encerra a exposição ‘Rui Goes Ferreira. Imagem de Uma Obra Interrompida’ patente neste espaço, promovendo às 16 e às 18 horas duas visitas guiadas pela comissária da exposição, Madalena Vidigal.

A exposição, motivada pelo acordo de doação do acervo de Rui Goes Ferreira à Fundação Marques da Silva, ganhou forma a partir do trabalho de investigação de Madalena Vidigal, no âmbito da tese de mestrado na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Apresenta fotografias de Duarte Belo e foi concretizada com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian.