‘Espelhos de Mar II’ aproximam ao Museu da Baleia

Está patente ao público desde o passado dia 2 de Maio e até ao dia 15 de Julho no Museu da Baleia da Madeira, no Caniçal, a exposição ‘Espelhos do Mar II’, uma mostra de fotografia da autoria de Adelaide de Freitas, que assim regressa a casa.

A pintora e fotógrafa nasceu na Madeira mas não ficou por cá. Ainda cedo mudou-se para a Inglaterra, estando actualmente a residir em Lisboa, onde desenvolve o seu trabalho também como artista. Neste caso em concreto, Adelaide de Freitas aproxima as pessoas ao mar através de um conjunto de fotografias de gente de paisagem, de terra e de mar.

A artista expõe desde 1995. Está representada em várias colecções, entre elas na da Fundação Berardo. Entre as suas apresentações públicas de trabalhos estão uma exposição intitulada ‘Espelhos de Lisboa’, que apresentou na Santa Casa da Misericórdia, e uma outra no Museu Forte de São Jorge de Oitavos, em Cascais, intitulada ‘Espelhos do Mar’.