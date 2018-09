Escola do Rock de Paredes de Coura quer promover novos projectos musicais

A Escola do Rock de Paredes de Coura vai selecionar três bandas nacionais ou estrangeiras para a edição 2018 daquela residência artística dedicada ao rock, com o objetivo de estimular o aparecimento de novos projetos municiais.

“Uma banda de garagem que esteja com dificuldades em pôr o projeto a andar pode candidatar-se a esta residência artística. É uma espécie de incubadora de novas bandas”, disse hoje à Lusa Nuno Alves, da Space Ensemble.

Com esta “novidade” da edição 2018 da Escola do Rock de Paredes de Coura, que vai decorrer entre 16 e 21 de dezembro, “as bandas selecionadas por concurso, já a decorrer, terão a possibilidade não só de ensaiar e tocar em espaços exclusivos, mas também a hipótese de produzir e gravar um single”.

“O concurso destina-se, sobretudo, a bandas nacionais, mas também está aberto a propostas internacionais. O objetivo é reforçar o incentivo à criação e produção de música, potenciando o aparecimento de novos autores e novas bandas”, sublinhou Nuno Alves.

A Escola do Rock - Paredes de Coura foi lançada pela Câmara local, em 2014. No ano seguinte, a iniciativa foi distinguida com o Prémio UM-Cidades atribuído pela Universidade do Minho.

O programa dos seis dias daquela escola, com direção artística do Space Ensemble, inclui ensaios, formação, sessões de cinema, ‘jam sessions’, ‘showcases’, concertos, demonstrações de instrumentos e oficinas.

Na edição deste ano, as bandas que forem selecionadas irão ainda “apresentar um concerto durante a semana de residência da Escola do Rock, ter a possibilidade de atuar em futuras residências e ‘tours’ da Escola do Rock”.

“É uma grande aposta da Escola do Rock Paredes de Coura e a forma escolhida para materializar a vontade de contribuir para o desenvolvimento dos projetos de autor dos participantes, potenciando assim o aparecimento de novos autores e novas bandas”, referiu Nuno Alves.

O concurso termina a 10 de novembro, sendo que as bandas selecionadas serão anunciadas no dia 20. O júri responsável pela seleção das três bandas residentes é composto por elementos da Câmara de Paredes de Coura e pelos músicos e formadores do Space Ensemble.

As inscrições para a edição 2018 da Escola do Rock já estão a decorrer. No final desta residência artística dedicada ao rock ocorre um concerto de apresentação do trabalho realizado pelos cerca de 50 participantes. Esse espetáculo é, posteriormente, apresentado em ‘tours’.

As turmas das edições anteriores da Escola do Rock já atuaram, por duas vezes, no festival Paredes de Coura, a última em 2018 no concerto de abertura da 25.ª edição do evento. Os alunos já passaram ainda por salas como Serralves e pela Casa da Música, no Porto e atuaram também em Espanha.