‘Dia Mundial do Acordeão’ assinalado amanhã pela DSEAM

Em 2009, a Confederação Internacional dos Acordeonistas (CIA) instituiu o dia 6 de Maio como o ‘Dia Mundial do Acordeão’ por ter sido o dia em que este versátil instrumento foi patenteado em Viena, por Cyril Demian, em 1829.

Assinalando esta data, a Secretaria Regional de Educação através da Direcção Regional de Educação / Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) celebra o instrumento “mais popular do mundo” com várias actividades.

Amanhã, dia 5 de Maio, sábado, pelas 15 horas, nas instalações do anexo da Levada da DSEAM, o docente e acordeonista Slobodan Sarcevic convida o jovem acordeonista João Barradas para orientar uma masterclass, com os alunos e professores de acordeão da DSEAM. João Barradas é um dos mais conceituados e reconhecidos acordeonistas europeus movendo-se, simultaneamente, entre a música clássica, o jazz e a música improvisada. Actualmente, trabalha na pesquisa, transcrição e composição de música original para o seu instrumento.

No dia 6 de Maio, domingo, o Ensemble de Acordeões da DSEAM convida o Grupo de Acordeonistas da Casa do Povo da Ponta do Sol para um espectáculo, pelas 18 horas, na Igreja das Canhas. O repertório deste concerto será diversificado e, certamente, irá demonstrar as capacidades deste instrumento aniversariante.

O Ensemble de Acordeões da DSEAM é formado pelos melhores alunos de acordeão desta instituição e existe desde 2004, orientado por Slobodan Sarcevic.

O Grupo de Acordeonistas da Casa do Povo de Ponta do Sol, orientado por Ângelo Santos, é integrado nas actividades desenvolvidas pela Escola de Música e Teatro desta instituição e tem como principal objectivo o “despertar” para a música, nomeadamente pelo gosto da prática do acordeão.