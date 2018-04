Dia Mundial da Dança assinalado com diversos espetáculos

No fim-de-semana de 28 e 29 de Abril, o Teatro Municipal Baltazar Dias irá comemorar com espectáculos de dança, workshop, performance, master classes e uma exposição, o Dia Mundial da Dança, que se celebra a nível mundial no 29 de Abril.

O Dia Mundial da Dança foi instituído em 1982 pelo Conselho Internacional da Dança (CID), entidade criada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). Foi escolhida esta data para recordar o nascimento do coreógrafo francês Jean-Georges Noverre, que nasceu a 29 de Abril de 1727 e é considerado um dos pioneiros da dança moderna.

As celebrações iniciam-se no dia 28 de Abril, pelas 10 horas, com a realização do workshop ‘Dias de Mim’, às 18 horas, em frente ao Teatro haverá uma performance do grupo ‘The Green Man’, às 21 horas o dia termina com o concerto ‘Away’ de Bruno de Azevedo. No dia 29 de Abril, às 10 horas, na sala de actividades do Baltazar Dias têm início as master classes, primeiro com ‘Corpo Dinâmico’, orientada por Peter Michael Dietz, seguindo-se pelas 11h15 ‘Vertical’ com Sophia Neuparth e por fim, às 12h30, será a vez de ‘Escrita-Baile’, pela orientadora Margarida Agostinho. Entre as 15 e as 18 horas no Foyer estará também patente a exposição ‘Play Bleu’ e para terminar as celebrações, pelas 21 horas, sobe ao palco do Baltazar Dias o espectáculo ‘Sopro’.