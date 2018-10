“Desculpa, não percebi” vai estrear na Comuna

Isabel Medina, Rafaela Covas e Diana Costa e Silva escreveram, como se de um ‘cadáver esquisito’ se tratasse, o texto que depois limparam e retocaram e que estreiam na quinta-feira, na Comuna Teatro de Pesquisa, em Lisboa.

“Desculpa, não percebi” é o nome da peça escrita, criada e encenada pelas três mulheres, na qual levantam e se interrogam sobre vários aspetos da vida, explicou à Lusa Isabel Medina, uma das criadoras.

Iniciado por Isabel Medina e Rafaela Covas, em novembro de 2017, o projeto destinava-se a escrever textos sobre a vida, sobre o que tocava estas mulheres, aquilo em que acreditam ou não, o que viam como verdade, o que é verdadeiro, acrescentou Isabel Medina.

“Achámos que duas pessoas era pouco e foi assim que se juntou a nós a Diana Costa e Silva e, depois, Raquel [Oliveira, na interpretação]. Foi assim que se optou por fazer um ‘cadáver exquis’. E quando chegámos a abril deste ano, percebemos que tínhamos ali imenso material para um espetáculo”, disse Isabel Medina.

“Então achámos que era bom fazer um espetáculo com aquelas frases, pelo que limpámos muito até chegarmos a um texto que nos dizia muito a todas, e lançámo-nos o desafio de o levarmos para espetáculo”, acrescentou.

“A certa altura percebemos que teríamos alguma dificuldade em encenar isto, pelo que fiquei de fora e entrou a Raquel Oliveira assim como a DJ Tita Machado para a interpretação”, referiu.

Apesar da génese, o espetáculo tem princípio, meio e fim, “ainda que não convencionais”, e “deixa no ar muitas perguntas”, de modo a que “cada um pode construir a sua história”.

O espetáculo é levado à cena sem qualquer apoio, sublinhou Isabel Medina.

Questionada sobre de que trata a peça, Isabel Medina diz estar ancorada no título: “O ‘Desculpa, não percebi’ tem a ver com o que não entendemos, porque a nossa realidade é sempre diferente da do outro”, disse.

“Quem sou eu? Quem és tu? Quem somos nós? Quantos sou eu? Quantos és tu? Quantos somos nós? Quero brincar. Queres brincar? Como é que te sentiste?” são algumas das questões levantadas na peça e que definem os seus próprios caminhos.

A peça estreia-se na quarta-feira, com uma antestreia na véspera, e vai estar em cena até 04 de novembro, com espetáculos de quarta-feira sábado, às 21:30, e, aos domingos, às 17:00, exceto a 04 de novembro em que se realizará às 19:00.

“Desculpa, não percebi” tem espaço sonoro da DJ Tita Machado, desenho de luz de Paulo Santos e figurinos de Bárbara Feio.

Estará em cena na sala das novas tendências da Comuna.