Nos dias 2, 3 e 4 de Maio, o Salão Nobre do Conservatório de Música da Madeira será o palco das provas do XII Concurso Infanto-juvenil que nesta 12.ª edição conta com a inscrição de 80 alunos, distribuídos pelas modalidades de piano, cordas e sopros, com idades compreendidas entre os 7 e os 19 anos.