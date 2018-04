Comédia romântica ‘Enfim, Nós’ passa pela Calheta e Ponta do Sol antes de chegar ao Funchal

‘Enfim Nós’ é uma coprodução da Caravana Produções(Brasil) e da Culturproject(Portugal), que traz à Madeira a história do primeiro Dia dos Namorados do casal Zeca e Fernanda, interpretada pelo actor Rúben Silva e pela actriz Marta Fernandes, respectivamente.

A encenação da peça está a cargo de Cláudio Torres Gonzaga que também é o autor do texto, que foi escrito em parceria com o Bruno Mazzeo.

As apresentações do espectáculo na Madeira, acontecem nos dias: 20 de Abril, pelas 21h30, no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira; 28 de Abril, pelas 21h30, no Auditório John dos Passos, na Ponta do Sol; 29 de Abril, pelas 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

Sinopse:

Zeca e Fernanda estão prestes a passar o seu primeiro Dia dos Namorados juntos desde que passaram a dividir o mesmo tecto. A noite promete ser cheia de surpresas... Afinal, os dois têm novidades para contar. Tudo seria perfeito se... um pequeno acidente doméstico não fizesse com que os dois fossem obrigados a passar a noite trancados na casa de banho.

A solidão a dois, entre aquelas quatro paredes de azulejos, faz com que Zeca e Fernanda reflictam sobre a relação. Após um ano a viverem juntos, será a primeira vez que passarão tanto tempo juntos. Ciúmes, expectativas, manias, amor, tesão, segredos, passado, todos os sentimentos vêm à tona, e são ampliados pelo facto de estarem fechados, obrigados a lidar com a presença um do outro.

As tentativas de fuga quase que os levam à loucura. Entre outros contratempos, a casa é assaltada pela própria empregada sem que Zeca e Fernanda possam reagir; e uma tentativa em vão de contacto com o mundo exterior, através da janelinha da casa de banho, causa um acidente de trânsito. Para quem sonhava com uma noite inesquecível, Zeca e Fernanda não podem reclamar. Mesmo que o “inesquecível” não tenha sido exactamente como eles imaginaram.

Definitivamente, todos os casais, antes de unirem os trapos, deveriam passar pelo menos uma noite trancados na casa de banho.