Ciclo Jovens Solistas dá palco a Alina Taraban

A jovem pianista Alina Taraban é a convidada do próximo concerto da Orquestra Clássica da Madeira, vai actuar com a Orquestra de Cordas Ensemble XX no sábado, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Este é mais um concerto integrado no Ciclo Jovens Solistas e na temporada artística da clássica madeirense, com a particularidade de parte das verbas reverterem para o trabalho social do Lions Clube do Funchal.

Alina fez primeiro formação musical no Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira sob a orientação da pianista Cristina Pliousnina e continuou depois na Bélgica, onde está neste momento a frequentar no Conservatório Real de Antuérpia a classe da professora Polina Leschenko.

O programa para o concerto inclui obras de Bach e Hamerik, mais precisamente a Ária da Suite em Ré e o Concerto para Piano e Orquestra No. 1 de Johann Sebastian Bach; e a Sinfonia Nº6 Symphonie Spirituelle de Asger Hamerik.

O Ensemble XXI é formado por 12 músicos de violino, viola, violoncelo e contrabaixo. São eles Yuriy Kyrychenko, que é responsável pela direcção artística, Joana Costa, Olga Proudnikova, Vladimir Proudnikov, Maxim Taraban, Anahit Dalakyan, Rostyslav Kuts, Treneddy Maggiorani, Stella Silvian, Mikolaij Lewkowicz, Marcello Romagnuolo e Joseph Straker.