Candidatas a Miss Queen Madeira 2018 visitaram Santa Cruz

As candidatas à edição deste ano do ‘concurso de beleza Miss Queen Madeira foram hoje recebidas na Câmara Municipal de Santa Cruz pelo vice-presidente Miguel Alves, e pela vereadora Élia Ascensão.

O evento Miss Queen Madeira é organizado pela Revista Madeira Digital, e terá a Gala Final no Mercado dos Lavradores. O objectivo é escolher a mais bela madeirense para representar a Região no prestigiado Miss Queen Portugal, que se realiza em Setembro, em Viana do Castelo.

Nesta ocasião, a vereadora Élia Ascensão relevou a importância da beleza, mas uma beleza com conteúdo. Exortou, por isso, as jovens a manterem uma postura humilde e uma atitude interessada em tudo o que as rodeia. Sobretudo a sonharem e a acreditarem nas conquistas futuras.