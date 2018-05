Amanhã há conferência no Teatro

Amanhã, dia 23 de Maio, realiza-se mais uma sessão das ‘Conferências do Teatro: Madeira de A a Z’, no Teatro Municipal Baltazar Dias no Funchal.

Nesta sessão, que decorre pelas 18 horas, no Foyer do Teatro serão abordados os temas ‘Jogos da nossa memória’ e ‘As formas da paisagem vulcânica e nome das terras, das pedras e dos lugares’, tendo como oradores convidados Lígia Brazão e João Baptista.

Lígia Brazão recordará as memórias da sua infância, relembrando jogos e brincadeiras “num tempo no qual os brinquedos nasciam da imaginação, das plantas que enfeitavam os jardins nasciam vestidos, das cantigas e lengalengas que preenchiam o ar com as vozes melódicas e instrumentos improvisados começavam as rodas em que todas as crianças sorriam de mãos dadas...”.

Já José Baptista apresentará uma breve visão da toponímia do arquipélago da Madeira, explicando o porquê da atribuição de vários nomes tradicionais e populares, às terras, aos cursos de água, às formas do relevo e às rochas, desde a descoberta do arquipélago até á actualidade.

Estas conferências são promovidas pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, a Cátedra Infante Dom Henrique para Estudos Insulares, a Agência de Promoção de Cultura Atlântica, a Universidade da Madeira e o Instituto Cultural dos Açores.

A entrada é gratuita.