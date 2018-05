Alice In Chains lançaram primeiro ‘single’ do novo álbum

De acordo com a Blitz, os Alice In Chains, que regressam este ano a Portugal para actuar no Festival NOS Alive, no dia 14 de Julho, estão a preparar o lançamento de um novo álbum de estúdio.

A banda já partilhou o primeiro ‘single’, intitulado ‘The One You Know’, sendo esta a primeira canção nova da banda norte-americana em cinco anos e o primeiro avanço para o sucessor de The Devil Put Dinosaurs Here, de 2013.

Ao que tudo indica, o lançamento do novo trabalho discográfico, ainda sem título, está previsto para o próximo Verão.