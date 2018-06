Acessibilidade cultural em debate amanhã no Museu de História Natural do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) associa-se amanhã, dia 19 de Junho, pelas 18h30, à Acesso Cultura, uma associação nacional sem fins lucrativos de profissionais da cultura, na coorganização de um debate dedicado ao tema da acessibilidade cultural.

Este será um debate aberto a toda a população, que se propõe a promover uma reflexão pública sobre questões ligadas à acessibilidade – física, social e intelectual – que têm um impacto no nosso trabalho e na nossa relação com pessoas com variados perfis.

O debate, intitulado ‘Acessibilidade: o que impede as boas práticas?’ tem lugar amanhã em seis cidades portuguesas, decorrendo, no Funchal, no Museu de História Natural.

Os convidados para a sessão do Funchal são: Carolina Sumares, arquitecta, Presidente da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos; Filipe Gomes, designer, The One Line Design; Manuela Aranha, escultora; Noélia Ferreira, Professora invisual; Graça Faria, Professora de Educação Especial.

A moderação ficará a cargo de Raquel Brazão, Directora do Departamento de Economia e Cultura da CMF.