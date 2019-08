Sindicato suspende temporariamente a greve dos motoristas de matérias perigosas

O Sindicato Nacional de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou, esta sexta-feira, que suspende temporariamente a greve quando foi marcada uma reunião pelo governo, no âmbito do mecanismo de mediação para negociações com a Associação Nacional de Transportes Públicos de Mercadorias (ANTRAM).

Recorde-se que a greve que arrancou dia 12, por tempo indeterminado, foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM). Ao quarto dia, o SIMM desconvocou o protesto e chegou a acordo com a Antram. Hoje há assim novos desenvolvimentos.