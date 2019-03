Seis distritos de Portugal com aviso amarelo devido a vento e agitação marítima

Seis distritos de Portugal estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima e vento, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

De acordo com os dados do IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria e estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima, desde as 18:00 de hoje até às 12:00 de quinta-feira, e vento, desde as 15:00 de hoje até às 06:00 de quarta-feira.

Destes seis distritos, quatro -- Viana do Castelo, Braga e Aveiro -- estão também sob aviso amarelo, desde as 15:00 de hoje até às 06 de quarta-feira, devido à previsão de vento.

Com aviso amarelo devido à previsão de precipitação, desde as 15:00 de hoje até às 06:00 de quarta-feira, estão os distritos de Vila Real, Viseu e Guarda. Os três primeiros têm também aviso amarelo devido à previsão de vento entre as 15:00 de hoje e as 06:00 de quarta-feira.

O distrito da Guarda estará sob aviso amarelo na quarta-feira, entre as 03:00 e as 06:00, devido à previsão de chuva, e entre as 21:00 de hoje e as 06:00 de quarta-feira devido ao vento.

O distrito de Lisboa vai estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima, entre as 09:00 de quarta-feira e as 12:00 de quinta-feira, e, devido à previsão de vento, entre as 21:00 de hoje e as 18:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Quanto ao estado do tempo, o IPMA prevê para hoje céu geralmente muito nublado, precipitação por vezes forte, com vento forte no litoral oeste e nas terras altas, e agitação marítima na costa ocidental.

Na região de Lisboa e Porto o vento poderá atingir rajadas na ordem dos 30 a 40 quilómetros por hora, podendo atingir os 70/80 quilómetros poro hora a partir do meio da tarde, em Lisboa e Porto, respetivamente.

Quanto ao estado do mar, preveem-se ondas de 2,5 a 3,5 metros de altura na costa ocidental, passando gradualmente para 3,5 e 4,5 metros a norte do Cabo Carvoeiro a partir do final da tarde.

Para a costa sul preveem-se ondas de sudoeste com um metro, aumentando para um a dois metros no barlavento a partir da tarde.