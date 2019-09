Secretário de Estado da Protecção Civil demitiu-se

O secretário de Estado da Protecção Civil, José Artur Neves, demitiu-se hoje do cargo no dia em que a polícia fez buscas no Ministério da Administração Interna, na Protecção Civil e em vários comandos distritais de operações socorro.

“Na sequência do pedido de exoneração, por motivos pessoais, do Secretário de Estado da Protecção Civil, o ministro da Administração Interna aceitou o pedido e transmitiu essa decisão ao primeiro-ministro”, refere um nota do Ministério da Administração Interna (MAI) enviada às redacções.