Saúde, violência contra as mulheres e (novamente) Jesus são destaques na imprensa nacional

“Nascem mil bebés com malformações” destaca o Correio da Manhã, na edição desta segunda-feira, 25 de Novembro. O mesmo jornal, assim como a restante imprensa nacional, chama também para a capa o técnico português, Jorge Jesus, que conseguiu mais um feito: juntou o ‘Brasileirão’ à Libertadores.

“Jorge Jesus e Flamengo são campeões do Brasil” (Público), “Flamengo. Jorge Jesus campeão do Brasil e das Américas” (JN), “Jesus, herói do Rio”, “Jesus ganha tudo!” (Record), Rei do Rio: Jorge Jesus sagra-se campeão brasileiro 24 horas depois de conquistar a libertadores” (A Bola) ou “Brasil: Jesus a dobrar” (O Jogo) são alguns exemplo da consagração de Jesus na imprensa.

Na capa do Público o destaque vai para a Saúde, concretamente para as “Urgências em ruptura”. “Com mais de seis milhões de atendimentos por ano, os serviços de urgência estão a dar cada vez mais sinais de crise, apesar de haver mais profissionais de saúde nos hospitais. Médicos estão desmotivados e pedem “coragem política” para resolver os problemas”, revela o matutino.

Por seu turno, na data em que se comemora o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, o Diário de Notícias alerta para o facto de não haver atendimento especializado para as vítimas a partir das sete da tarde.

Já o Jornal de Notícias faz capa com o caso de uma mãe e de um padrasto que foram ilibados de “forçar menina a sexo”.